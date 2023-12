Volley. Le Tigers sono tornate grazie alla passione di Stefania e Barbara

«Ero una Tiger ben 20 anni fa, ho sempre amato la pallavolo e questa squadra. Ho voluto riportarla in attività e quando ho iniziato a parlare del progetto ero riuscita a raccogliere 6 giocatrici», queste sono le parole di Stefania Palella, una delle prime giocatrici nelle Tigers, in occasione del ritorno in campo della squadra.

Giovedì 7 dicembre le Tigers tornano in campo al ritmo dello slogan “siamo tornate” e debuttano in casa presso la palestra di Leggiuno contro il Somma Lombardo. Si tratta della prima partita del campionato di pallavolo della Terza Divisione che, dopo l’annullamento del 3 dicembre, si terrà domani.

L’Associazione Dilettantistica Polisportiva Tigers è nata nell’ottobre 2002 per volontà di un gruppo di ragazzi amanti dello sport che si dilettavano a livello amatoriale presso la realtà oratoriale dei comuni di Leggiuno e Sangiano. L’allenatore Carlo Baldini ha guidato la squadra che è rinata circa sei mesi fa.

Oggi le giocatrici sono diciotto, di età compresa tra i venticinque e cinquant’anni, e ciò che le spinge a rimettersi in campo è proprio la voglia e la passione di fare squadra.

A sostenere questa iniziativa di ritorno delle Tigers è l’imprenditrice Barbara Bini, che sostiene: «Insieme a Stefania sono stata felice di vedere tanto entusiasmo intorno a questa idea. Visto che da sempre amo le sfide, ho accettato di diventare Presidente della squadra e da 6 siamo diventate 18».