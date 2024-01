A Lozza la “Camminata della Merla”

I “giorni della merla” sono gli ultimi di gennaio, quelli che secondo la tradizione popolare sono i più freddi dell’anno. E allora per scaldarsi è meglio tenersi in movimento. Le Gev del Plis Insubria Olona organizzano per domenica 28 gennaio la “Camminata della Merla”, con partenza e arrivo a Lozza.

Escursione adatta alle famiglie (bambini dai 6 anni in poi), percorso ad anello di circa 4 km su sentieri di facile percorrenza.

Si raccomandano calzature e abbigliamento adeguati.

PARTECIPAZIONE GRATUITA CON OBBLIGO DI ISCRIZIONE

– Ritrovo Posteggio centro sportivo di Lozza, via Giuseppe Verdi, 14

– Escursione adatta alle famiglie (consigliata a bambini dai 6 anni in poi),

– percorso ad anello di circa 4 km su sentieri di facile percorrenza.

– Si raccomandano calzature e abbigliamento adeguati

– Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose o persone