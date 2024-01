A Somma Lombardo si riaccende il rito della “passera di sant’Agnese”

I cittadini di Somma Lombardo si sono riuniti nella serata di sabato 20 gennaio per una delle tradizioni più antiche e caratteristiche della città: l’accensione della “passera di sant’Agnese“.

I fedeli hanno portato in corteo per le vie del paese fino all’ingresso della chiesa di Sant’Agnese, per accendere il globo di ovatta infiammabile in occasione della ricorrenza dedicata alla martire.

Una tradizione antichissima, che sembra condividere il significato con l’usanza diffusa nel mondo contadino di accendere fuochi per scaldare la terra, un preludio alla primavera. L’incendio del globo è un “parente” di tanti altri riti di fuoco che annunciano il culmine dell’inverno e l’aprirsi alla bella stagione.

