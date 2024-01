Incontro con gli autori alla Coop di Busto Arsizio, “protagonista” il commissario Vito Tarantino

Giovedì 18 Gennaio alle ore 18, al FiorFood Cafè, presso la Coop di viale Duca d’Aosta a Busto Arsizio, riprendono gli incontri di “La buona lettura”, organizzati dal comitato soci Coop di Busto Arsizio e Cassano Magnago con la collaborazione di “Galleria Boragno” e del bar “FiorFood Cafè”.

Inaugurata nello scorso mese di settembre, la rassegna “La buona lettura” consiste nella presentazione di un libro, uno ogni mese, in un luogo apparentemente estraneo ad eventi culturali di questo tipo: l’interno di una Coop.

Invece la possibilità di rallentare un po’ il ritmo della frenesia delle incombenze quotidiane fermandosi ad ascoltare chi parla di libri (proprio nel bar di un supermercato, dove di solito ci si ferma per bere qualcosa di corsa prima di andare subito a fare la spesa) sembra essere uno dei motivi del successo di questa iniziativa.

Dopo la pausa natalizia, al FiorFood Cafè si riprende con la presentazione di “Doppia vittima”, il nuovo giallo scritto da Francesco De Palo, che vede come protagonista il commissario di polizia (e maratoneta) Vito Tarantino impegnato in una indagine che si svilupperà tra Milano e il Lago Maggiore. Dialogherà con l’autore e con il pubblico Francesca Boragno. Al termina della presentazione, FiorFood Cafè offrirà un aperitivo al pubblico intervenuto, mentre l’autore firmerà le copie del libro per chi vorrà acquistarlo.

I successivi appuntamenti sono in programma il 15 febbraio (con “Libro rosa”, l’antologia curata da Fiorenza Pistocchi e Gian Luca Margheriti) e il 14 marzo (con “Parigi 1930” di Anna Mondini), sempre alle 18 e sempre al FiorFood Cafè presso la Coop di viale Duca d’Aosta, a Busto Arsizio.