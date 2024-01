“Stiamo trasformando le idee in progetti per Gallarate”

Riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’assessore Rocco Longobardi alla proposta del “Patto per Gallarate”

Ringrazio Angelo Protasoni per il forte coinvolgimento che ancora sente per le tematiche che riguardano la nostra città.

Quando era assessore alle attività produttive, durante l’amministrazione Guenzani, ricordo che il Naga (di cui ero presidente con Filiberti vice) portò al suo tavolo numerosi progetti interessanti che riguardavano l’aggregazione delle attività economiche, sociali e culturali, che però non vennero presi in considerazione. Il NAGA decise allora di andare avanti in modo autonomo, fino ad arrivare a vincere uno degli 11 “Oscar” lombardi rivolti proprio alle aggregazioni commerciali, il cosiddetto “Retail Street Award”, promosso da Regione e Unioncamere Lombardia.

In ogni caso, pur avendo presente il passato, preferisco sempre rivolgere la mia attenzione al presente, ed essere proiettato verso il futuro.

Il mio assessorato si confronta periodicamente con le associazioni di categoria, con gli imprenditori, con altri enti associativi, con i referenti del mercato cittadino ed anche con i cittadini, ed è proprio da questi confronti che sono nati i progetti che ho recentemente esposto.

Ci sono voluti ben 2 anni per trasformare le idee in progetti e per raccogliere le risorse necessarie a realizzare quello che è stato dichiarato.

A proposito del Marketing Territoriale, è stato assegnato l’incarico per la realizzazione di una piattaforma di divulgazione del Comune di Gallarate, nella quale saranno presenti elementi per migliorare la conoscenza del territorio inteso come comunità ed insieme di cultura, tradizioni, usi e costumi, arte, esperienza, gastronomia, stili di vita, associazioni, imprese, infrastrutture, servizi ed ambiente coinvolgendo anche le persone, le associazioni e le attività imprenditoriali.

Al progetto principale ne verranno affiancati altri, tra i quali le informazioni per la cittadinanza in formato cartaceo, in modo che possano essere accessibili a chi non utilizza i servizi digitali e poter conoscere tutti i servizi disponibili in città.

Anche gli altri 5 punti del progetto “Salotto Green & Smart” sono a buon punto:

– Illuminazione decorativa

– Green all’interno del DUC

– Monitoraggio flussi

– Smart Parking

– Nuova sede del DUC

È chiaro che, quando ci si trova a governare, ci si rende conto che i tempi per realizzare le proprie idee non sono quelli che si immaginavano. Ma l’impegno c’è tutto ed è costante, e risponde ad una linea impostata ad inizio mandato.

Invito dunque Angelo Protasoni a sottoporre le sue proposte più che le linee guida, a me, oppure attraverso i componenti della commissione Attività Economiche.