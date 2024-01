Il diario ritrovato: a Villa Tovaglieri a Busto il racconto di Renato Peruzzotti, deportato in Germania

Sabato 13 gennaio la presentazione del libro “Diario di prigionia di Renato Peruzzotti”, un documento straordinario. L’appuntamento è per le 16 nella sala riunioni di Villa Tovaglieri

Sabato 13 gennaio Villa Tovaglieri ospita la presentazione del libro “Diario di prigionia di Renato Peruzzotti“, una iniziativa promossa da Anpi Busto Arsizio.

Renato Peruzzotti è stato uno degli Imi, gli Internati Militari Italiani nei lager tedeschi, quei militari italiani che, dopo l’8 settembre 1943, rifiutarono di arruolarsi nella repubblica fascista di Salò: rimasero per mesi nei campi di prigionia in Germania, sottoposti a un trattamento barbaro e a soprusi di ogni genere da parte dei nazisti, o impiegati nelle fabbriche, come “schiavi di Hitler”.

Il libro, curato da Claudio Mezzanzanica, rappresenta una testimonianza di prima mano, mai modificata: nessuna distanza temporale tra i fatti avvenuti e la loro trascrizione.

Questa immediatezza rende il diario una testimonianza particolarmente preziosa. La storia di una persona che cerca nella mente i ricordi della sua terra per sopravvivere ai dolori della dura esperienza in Germania, con il conforto di una fede profonda e insieme il pensiero della giovane ragazza che diventerà sua moglie. Il diario sarà ritrovato solo dalle figlie, testimonianza preziosa e di prima mano di una vicenda (ai più) ancora poco nota.

L’appuntamento è per le 16 nella sala riunioni di Villa Tovaglieri, via Alessandro Volta 11, Busto Arsizio.

Presenta e coordina l’incontro Roberto Morandi di Varesenews. Intervengono il curatore del libro Claudio Mezzanzanica e Liberto Losa, presidente Anpi di Busto Arsizio.