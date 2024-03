Alla scoperta della “Miniere Tre Fontane” sul Monte San Giorgio

Un appuntamento per gli appassionati di storia naturale e avventure all’aria aperta: sabato 6 aprile. Ecco tutte le informazioni

Un appuntamento per gli appassionati di storia naturale e avventure all’aria aperta: sabato 6 aprile escursione guidata alla scoperta dell’antica “Miniera Tre Fontane” sul Monte San Giorgio. L’evento, aperto al pubblico, vedrà la guida di Heinz Furrer.

Il programma

Sabato 6 aprile 2024 dalle 13.30 alle 17.00. Luogo di Ritrovo: Parcheggio dell’Hotel Serpiano

13.30 – Ritrovo presso il Parcheggio dell’Hotel Serpiano: L’inizio dell’avventura. Qui incontrerai il gruppo e ti preparerai per l’escursione.

13.30 – 14.00 – Saluto della Fondazione e Visita alla Cava di Barite: Riceverai il benvenuto dalla Fondazione e avrai l’opportunità di esplorare la suggestiva cava di Barite.

14.00 – 15.00 – Escursione alla Miniera Tre Fontane: Guidati da Heinz Furrer, ti immergerai nell’atmosfera avvincente delle gallerie della “Miniera Tre Fontane”, dove una volta venivano estratti gli scisti bituminosi e prodotto il Saurolo. Scoprirai anche che questo luogo è stato testimone della scoperta dei più grandi sauri del Monte San Giorgio.

15.00 – 16.30 – Visita dello Scavo di Acqua del Ghiffo: Continuerai l’avventura con una visita allo scavo di Acqua del Ghiffo, arricchita da un rinfresco e accompagnamento musicale nell’Aula didattica di Carpanee.. Sarà un momento perfetto per rilassarsi e condividere le esperienze con gli altri partecipanti.

16.30 – 17.00 – Ritorno individuale a Serpiano: Dopo un pomeriggio pieno di scoperte e divertimento, avrai il tempo di ritornare a Serpiano e concludere l’escursione



Iscrizioni e Contatti:

L’iscrizione è obbligatoria entro le ore 12.00 di giovedì 4 aprile 2024.

Puoi iscriverti chiamando il numero 091 640 00 80 o inviando un’email a info@montesangiorgio.org.

Note Importanti:

Si consiglia di indossare abbigliamento adeguato all’escursione su sentiero boschivo.

In caso di maltempo, l’evento sarà posticipato a sabato 20 aprile 2024.

La partecipazione è gratuita.