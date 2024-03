Come evitare le truffe, un incontro ad Azzate con le Forze dell’Ordine

Il fenomeno delle truffe rappresenta un problema sempre più diffuso e insidioso. La consapevolezza e la prevenzione giocano un ruolo fondamentale nel contrastare questa forma di criminalità, e proprio per questo motivo il Comune di Azzate, con la collaborazione del Centro Socio Ricreativo, ha organizzato una serata informativa dedicata al tema, con la partecipazione di rappresentanti delle Forze dell’Ordine attive sul territorio.

La serata, che si terrà martedì 26 marzo alle ore 20:30 presso la Sala Triacca in Via Volta 26, sarà un’occasione preziosa per tutti i cittadini desiderosi di proteggersi dalle truffe e comprendere i meccanismi dietro questo tipo di crimini.

Tra i relatori il maresciallo Giuseppe Albanese, comandante della stazione dei Carabinieri di Azzate e il comandante Gennaro Portogallo, alla guida della Gestione Associata della Polizia Locale.

La partecipazione è aperta a tutti i residenti e sarà un’opportunità per rafforzare la collaborazione tra la comunità e le Forze dell’Ordine, lavorando insieme per rendere il nostro territorio più sicuro.