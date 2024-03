Due camminate a Malnate per la Madonna della Cintola

L’ascesa a Monte Morone per visitare la Madonna della Cintola è una tradizione storica di Malnate che si ripete il 25 marzo. In questo periodo però il complesso sul colle malnatese che ha annessa la chiesetta sono in fase di acquisizione e quindi non sarà possibile riproporre il tradizionale corteo per fare visita alla statua lignea malnatese, che fino all’11 febbraio era esposta alla Chiesa Parrocchiale.

Non potendo “fare visita” direttamente alla Madonna, saranno due le iniziative organizzate per tenere viva la tradizione: domenica 24 marzo la Parrocchia di Malnate e il gruppo camminatori “Diamoci una mossa” organizzano una camminata attorno a Monte Morone. La partenza è fissata per le ore 17.00 alla piazza della Chiesa di Rovera. Durante il cammino la processione seguirà un percorso per onorare le Madonne circostanti: quella di Concagno, in grotta di San Giorgio, la Madonnina di Cagno e infine la Madonna in grotta di San Martino per un percorso di circa 9 km.

Lunedì 25 marzo, invece, nel giorno della Madonna della Cintola, un gruppo spontaneo si radunerà alle ore 10 alla chiesa di Rovera e salirà sul punto più alto possibile di Monte Morone.