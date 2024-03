Il G7 dell’economia si terrà a Stresa sul Lago Maggiore

Si avvicina un nuovo appuntamento internazionale, questa volta dal respiro istituzionale e politico, per il Lago Maggiore. Si terrà a Stresa, nel prossimo mese di maggio, la riunione dei ministri delle finanze e dei governatori delle banche centrali dei paesi G72024. Il vertice G7 dell’economia è in programma dal 23 al 25 maggio 2024 e l’appuntamento è inserito nell’agenda del ministro Giancarlo Giorgetti. (foto di repertorio)

Si tratta di uno degli eventi più importanti dell’anno per il ministero dell’Economia e delle Finanze, promosso nell’ambito della presidenza italiana dell’organizzazione internazionale e intergovernativa che riunisce le 7 maggiori potenze economiche a livello mondiale: Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e al quale partecipa anche l’Unione Europea. La Presidenza italiana durerà fino al 31 dicembre 2024 e sono molti gli appuntamenti in programma che si terranno in tutta Italia. Il summit dei Capi di Stato e di Governo si terrà invece dal 13 al 15 giugno prossimi in Puglia.

Per quanto riguarda il meeting di Stresa, che prevede un intenso programma di lavori, parteciperanno i ministri delle finanze e i governatori dei Paesi G7, il commissario europeo per gli affari economici e monetari, il presidente dell’Eurogruppo nonché i vertici delle principali organizzazioni internazionali per un totale di circa 25 delegazioni internazionali. La cittadina, tra più importanti a livello turistico del Lago Maggiore, vanta senza dubbio uno scenario paesaggistico e naturale unico e si affaccia sul golfo e le isole Borromeo.