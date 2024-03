Microteatro e laboratorio creativo con Tre uova e un nido a Gavirate

Sabato 23 marzo Sara Ghioldi accoglie i bambini in biblioteca per un racconto ispirato al libro di Eric Battut “Oh che uovo” seguito da un laboratorio creativo a tema

Tre uova e un nido è il titolo dello spettacolo di microteatro in programma sabato 23 marzo alle ore 10.30 nel salone della biblioteca di Gavirate per i bambini dai 2 anni in su.

Il racconto, ricco di letture, è ispirato al celebre libro di Eric Battut “Oh che uovo!”, capace di trasmettere i principi della tolleranza ai bambini. Perché tre uccellini nascono da tre uova diverse e ci si chiede se andranno d’accordo tra loro.

A seguire a tutti i bambini sarà proposto un laboratorio artistico a tema a cura di Sara Ghioldi.

Evento gratuito con prenotazione obbligatoria scrivendo a biblioteca@comune.gavirate.va.it.

La biblioteca comunale è in via De Ambrosis 11, a Gavirate.

Per maggiori informazioni 0332 748278