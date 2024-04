A Somma Lombardo il Convegno sul Diritto Internazionale Umanitario

Il prossimo 18 maggio si terrà al Castello Visconti di San Vito di Somma Lombardo il II Convegno DIU, dedicato ai nuovi scenari nell’applicazione del Diritto Internazionale Umanitario (spesso abbreviato in DIU) nei conflitti del ventunesimo secolo. L’evento è patrocinato dalla Croce Rossa Italiana di Gallarate e vedrà la partecipazione di importanti esperti nel campo del diritto e della storia.

La giornata inizierà alle 8.30 con la registrazione dei partecipanti e un welcome coffee di benvenuto. Alle 9 è prevista l’apertura dei lavori che sarà affidata a Stefano Bellaria, Sindaco di Somma Lombardo; Monica Trotta, Presidente della CRI di Gallarate; e l’Avvocato Gaetano Galeone, Presidente della Fondazione Visconti di San Vito Onlus.

Il convegno si articolerà in tre panel principali: il primo, alle 9.30 si intitolerà “Inquadramento storico del DIU”, sarà moderato dalla giornalista Elena Casero e vedrà la partecipazione di Germano Bignotti Sindaco di Solferino, Cristina Perozzi, consigliere giuridico delle Forze Armate italiane e Barbara Di Castri, istruttore DIU CRI e cultore della storia della Croce Rossa.

Il secondo Panel, alle 10.30, si intitolerà “Nuovi scenari e stesse regole?” e discuterà delle continuità e delle evoluzioni nelle regole del DIU alla luce dei nuovi scenari bellici, con contributi di Michele Romeo Jasinski della Commissione nazionale DIU CRI, del Maggiore Federico Testa del Comando NRDC ITA, di Marta Serafini del Corriere della Sera., del generale Alfonso Miro. A moderare sarà il Generale Giuseppe Morabito.

Il terzo e ultimo Panel, alle 12, si intitolerà “Uno sguardo “oltre”: prospettive per il futuro” ed esplorerà le prospettive future del DIU in un contesto globale sempre più complesso. A parlarne saranno Edoardo Gimigliano dell’International Institute of Humanitarian Law di Sanremo, Barbara Scolart Istruttore nazionale DIU CRI e Oreste Foppiani del Robert Schuman Centre for Advanced Studies. La moderazione sarà a cura del generale Giorgio Battisti.

Le considerazioni conclusive saranno infine presentate alle 13 da Marco Pedrazzi dell’Università degli Studi di Milano.

Per partecipare all’incontro è richiesta la conferma della presenza inviando una mail a gallarate@cri.it.