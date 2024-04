Cislago Cuore festeggia 10 anni con una grande formazione di massa per defibillatori BLSD

«Festeggeremo i nostri 10 anni con la popolazione i prossimi 19 e 21 aprile, con una grande formazione di massa gratuita per l’utilizzo dei defribillatori BLSD». L’associazione Cislago Cuore, che da anni si occupa di formare persone sulle pratiche salvavita in caso di attacco cardiaco, ha deciso di fare le cose in grande, con il patrocinio di AREU Lombardia che rilascerà apposito attestato ai partecipanti. Si tratta di un corso di due giorni (la sera di venerdì 19 aprile si terrà la teoria, mentre domenica 21 la pratica), durante i quali le persone iscritte saranno formate per poter intervenire, anche con l’uso di un defibrillatore BLSD, in caso di emergenza.

All’iniziativa di Cislago Cuore, che prende il nome “Dieci anni di noi“, può partecipare chiunque, basta iscriversi seguendo le istruzioni riportate nel volantino o in fondo a questo articolo. «In questi anni grazie alla capillare diffusione di defibrillatori nelle vie dei paesi, nelle strutture sportive e pubbliche, nelle aziende e persino nei condomini, l’incidenza della mortalità per arresto cardiocircolatorio è di anno in anno diminuita – racconta Emiliano Levis, responsabile dell’Associazione -. Spesso chi è vittima di un evento del genere viene soccorso prontamente da chi gli sta vicino in attesa dell’arrivo dell’ambulanza. Per questo Cislagocuore è sempre attiva nella realizzazione di corsi ai cittadini e nelle scuole. Per l’occasione del decimo anniversario del paese cardioprotetto volevamo realizzare una formazione di massa in piazza Toti a Cislago, dove mostrare la corretta chiamata di soccorso, il riconoscimento dell’arresto cardiocircolatorio e le manovre rianimatorie. Il saper fare fa la differenza».

IL PROGRAMMA del 19 e 21 aprile

(iscrizione obbligatoria – posti limitati)

DIECI ANNI DI NOI. Cislagocuore ovd è lieta di invitarvi ad una formazione gratuita BLSD (attestato valido AREU Lombardia)

CORSO NUOVO: ISCRIZIONI TRAMITE QR CODE DEL VOLANTINO

TEORIA

venerdì 19 aprile ore 21 presso Villa Isacchi, via Magenta Cislago

PRATICA

domenica 21 aprile ore 15 presso piazza Toti Cislago

RINNOVO BLSD: ISCRIZIONI TRAMITE QR CODE DEL VOLANTINO