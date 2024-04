Eletto il nuovo segretario della Lega Spi-Cgil di Gallarate 

Giovedì 18 aprile 2024 il Comitato Direttivo della Lega SPI-CGIL di Gallarate ha eletto Giovanni Sartini Segretario di Lega SPI. Sartini sostituisce Francesco Lo Tufo, il quale ha diretto con impegno la Lega SPI per otto anni.

Il suo contributo proseguirà all’interno della Lega. A lui il ringraziamento della Lega e della Segreteria Comprensoriale. Sartini, ha un lungo passato nella CGIL. Inizia nel CdF della Siai Marchetti nel 1979.

Negli anni ha ricoperto diversi ruoli: funzionario Fiom e in segreteria fino al 1989; Segreteria Cgil Varese fino al 1995; poi Segretario Generale in Filcea, Flai, CdLT Ticino Olona, Apparato Filctem regionale e in pensione dal 2019 con incarico nel collegio ispettivo Cgil Lombardia. Ora inizia per lui una nuova esperienza e con la certezza che saprà ricoprire questo nuovo incarico con lo stesso impegno e passione. La segreteria SPI-CGIL Varese