“Il fotovoltaico dopo il Superbonus” è il titolo dell’evento organizzato da Elmec Solar mercoledì 10 aprile a partire dalle ore 17 al Campus Tecnologico di Elmec Informatica Edificio B2 (via Pret 1, Brunello). Durante l’evento saranno affrontate le trasformazioni nel settore fotovoltaico a seguito delle ultime normative. In questo contesto avrai l’occasione di partecipare ai panel tenuti da Lorenzo Violini, Project Engineer di Elmec Solar, Gabriele Zanarini, Senior Sales Manager di SunPower e Michele Bassi sales Manager B2C di Elmec Solar e potrai confrontarti con i professionisti presenti.

AGENDA DELL’EVENTO: 17.00 | Registrazione & Welcome Coffee 17.20 | Saluto di benvenuto 17.30 | Lorenzo Violini, Project Engineer di Elmec Solar, ”Affrontare le nuove sfide del settore fotovoltaico” 18.00 | Gabriele Zanarini, Senior Sales Manager di SunPower, ”SunPower: l’eccellenza nei pannelli fotovoltaici” 18.30 | Michele Bassi, Sales Manager B2C di Elmec Solar ”Potenziare le connessioni locali: strategie e opportunità per il consolidamento territoriale” 18.45 | Q&A 19.00 | Aperitivo di networking Unisciti a noi per una giornata di approfondimenti, discussioni coinvolgenti e networking strategico con i principali attori del settore.

Iscriviti ora e non perdere l’opportunità di partecipare.