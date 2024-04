Incidente tra due vetture: pesanti ripercussioni al traffico sulla SP 57 tra Lozza e Gazzada

Traffico difficoltoso lungo la Provinciale 57 tra Lozza e Gazzada Schianno a causa di un incidente avvenuto poco dopo le 15 di oggi giovedì 11 aprile e che ha coinvolto due vetture. I soccorritori del 118 sono interventi con un’ambulanza per assistere i due conducenti, due uomini di 46 e 55 anni. Uno è stato trasportato in ospedale in codice giallo.

Lungo incolonnamento di auto tra la rotonda del Keynes a Gazzada Schianno e quella al Ponte di Vedano a causa delle operazione di soccorso e rimozione delle vetture,