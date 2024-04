Sabato 6 aprile riapre L’Angolo del Gelato di Travedona Monate. Per tutto il giorno sconto del 50% su coni e coppette

Sabato 6 aprile L’Angolo del Gelato di Travedona Monate riapre per la stagione 2024. Si festeggerà l’evento con lo sconto del 50% su tutti i formati di coni e coppette, tutto il giorno dalle 11.00 alle 19.00.

Il latte di una vicina fattoria, la frutta delle coltivazioni dei dintorni, il pistacchio e le mandorle selezionati in Sicilia, la nocciola del Piemonte, sono tra gli ingredienti base per produrre un gelato dall’accurata lavorazione artigianale, genuino e di altissima qualità. Nella scorsa stagione sono tante le persone arrivate anche da più lontano per assaggiarlo.

Per Diego, il titolare, è importante accogliere tutte le richieste della sua affezionata clientela, per questo ha aderito all’AIC e tutti prodotti proposti sono senza glutine e ci sono diverse proposte vegane. Per i coni, già lo scorso anno la classica parigina è stata sostituita da gustosissime cialde senza glutine e sanza lattosio.

I clienti potranno trovare sempre nuovi gusti in base alla stagionalità, e a breve ci saranno interessanti proposte gourmet. Presso L’Angelo del Gelato inoltre si possono trovare torte gelato, personalizzabili su ordinazione, semifreddi monoporzione, frappé, granite e ghiaccioli artigianali, estratti di frutta, spremute, affogati e caffetteria.

Diego mette sempre grande attenzione all’impatto ambientale, prediligendo materiali compostabili e creati con materie prime riciclate.

La gelateria è sul Lago di Monate, una perla della Lombardia e uno dei laghi più puliti d’Italia, localizzato in una piacevole area dove si può trascorrere una rilassante giornata tra Varese e il Lago Maggiore.