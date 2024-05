A Busto Arsizio il decennale della scuola musicale Bossi

La scuola G.A. Bossi vi invita alla celebrazione del decennale dell’indirizzo musicale. L’evento si terrà il 22 maggio alle ore 20:30 nel cortile interno della scuola. L’ingresso è gratuito.

Si esibiranno la 3°Me e il gruppo Bossi4ever, eseguendo i brani: “Pierino e il lupo”, “Bolero” e “Cavalleria Rusticana”. All’incontro interverranno autorità, ex alunni ed ex docenti, in collaborazione con il comitato genitori.