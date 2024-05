Ad Albizzate arriva la Shark Fest: una domenica di basket e solidarietà

Appuntamento il 19 maggio al Centro sportivo di via Veneto. In programma, giochi e stand gastronomico e le finali della categoria scoiattoli

Dalle 9 alle 17 di domenica 19 maggio si terrà presso il “Palashark” di Albizzate la prima edizione della Shark Fest. L’evento, organizzato da Basketball Albizzate, con il patrocinio del comune, avrà come fulcro le finali della categoria scoiattoli (anno 2016) organizzate dall’hub Sempione e, soprattutto, un fine benefico.

I giochi, la pesca, le attività di merchandising e ristorazione contribuiranno a finanziare le iniziative e i progetti dell’associazione di volontariato “Un due tre…Alessio ODV” che fornisce supporto alle attività scolastiche e ricreative per i bambini in cura presso il reparto oncoematologico dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e per le loro famiglie mettendo a disposizione gratuitamente una casa, per tutto il tempo delle cure (www.unduetrealessio.it).