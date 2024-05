Castello Cabiaglio torna “paese dei bambini” per il ricco weekend di eventi

Castello Cabiaglio raddoppia. Nel week end dell’1-2 giugno torna Il paese dei bambini, un sabato ricco di eventi dedicati ai più piccoli e non solo, seguito dalla rituale domenica del Mercato del Giusto iNperfetto.

Si parte dunque dal pomeriggio del primo giugno con tante iniziative organizzate dall’aps Il Bosco Verde e Coop Bosco Verde dedicate a tutte le età: spazio giochi di legno, truccabimbi e laboratori di street art e astronomia, un torneo di calcetto dai 14 anni e il teatro della Compagnia delle stagioni per i più piccoli. Segue la parata del Cinetiko Circo che si scalda per lo spettacolo di arti di strada serale presso la piazza della chiesa di Sant’Appiano, in prossimità dello stand gastronomico allietato dalla musica rock della band The Poor Devils.

Domenica 2 giugno il borgo si anima con gli espositori del Mercato, tra prodotti locali e artigianato di qualità, insieme alle tante iniziative per tutto l’arco della giornata. Al mattino un laboratorio dedicato al riciclo creativo condotto dal Centro ReMida di Varese presso la chiesa di San Carlo, mentre nel pomeriggio un momento di teatro di piazza aperto a tutti ispirato ai Versi Perversi di Rohal Dahl con Sara Milani.

La festa chiude in musica e danza con il concerto di Valentin Mufila e le sue sonorità made in Africa, tra i ritmi della tradizione congolese e l’Afro pop moderno. Il ricavato dell’evento sarà finalizzato alla realizzazione di un’area sportiva e ricreativa per giovani del paese e dei territori circostanti. Per maggiori dettagli sull’evento consultare la pagina facebook del Mercato del Giusto iNperfetto.