Castiglione Olona si trasforma nel “Borgo dei balocchi”

Sabato 25 maggio 2024 il Comune di Castiglione Olona (VA), in collaborazione con i gruppi e le associazioni locali, organizza la 10a edizione del “Borgo dei Balocchi”, un evento nato con l’idea di riscoprire tramite il gioco i valori, la cultura e le tradizioni di una volta.

La manifestazione, curata dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Istruzione e patrocinata da Provincia di Varese, prenderà il via dalle ore 15.00 e fino alle ore 19.00 accoglierà i bambini e le loro famiglie nel Centro Storico intrattenendoli per tutto il pomeriggio con varie attività che si svolgeranno negli angoli più caratteristici della centralissima Piazza Garibaldi. Ci saranno diversi laboratori didattici, attività ludiche, fiabe, giochi, letture e spettacoli di animazione.

Tra le novità di questa edizione segnaliamo la presenza dei giovani della Croce Rossa Italiana – Sez. di Varese con il progetto l’Ambulanza dei Pupazzi per far vincere ai bambini il timore nei confronti delle pratiche mediche in modo concreto ma giocoso, le colorate attività del LAB. – Laboratorio Arte Bimbi in compagnia di MadamaLab, il convolgente spettacolo curato da Animazione Mangiafuoco, le attività delle scuole materne castiglionesi “Mani in Pasta” e “Giochi di un Tempo” e quelle di Baobab e La Dislocanda.

La partecipazione agli eventi è ad ingresso libero, durante la giornata saranno presenti dei golosi punti ristoro.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata. Per tutti gli aggiornamenti visita la pagina facebook del Borgo dei Balocchi: www.facebook.com/borgodeibalocchi