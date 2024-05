Cinque brand di arredamento di design che devi conoscere

L’arredamento di design è fondamentale per la creazione di spazi eleganti, funzionali e in grado di riflettere la personalità di chi li vive. L’Italia è riconosciuta a livello mondiale come patria del design d’interni, grazie a una tradizione ricca e una capacità di innovazione costante. In questo articolo, si propone una panoramica sui cinque dei principali brand italiani che hanno segnato la storia del design d’arredo: Cassina, B&B Italia, Poltrona Frau, Poliform ed Edra.

Cassina: tra Maestria e Creatività

Fondata nel 1927, la filosofia di Cassina si basa sulla combinazione di artigianato tradizionale e tecnologia moderna, creando pezzi che sono veri e propri capolavori di ingegneria e stile. I loro mobili portano la firma di alcuni dei più grandi designer e architetti del XX e XXI secolo, ad esempio Le Corbusier, Charlotte Perriand e Philippe Starck.

Divani Cassina : Il Divano Maralunga , nelle sue varietà di versioni differenti, è senz’altro il più scelto dagli appassionati del settore. Il Divano Utrecht, dalle forme geometriche rigorose e definite, è l’ideale per gli spazi più moderni e audaci. Il Beam Sofa System è la sperimentazione fatta a divano, mentre il Divano Cornar o è la seduta elegante che sopravvive allo scorrere del tempo.

Tavoli Cassina: Il Tavolo Boboli, dal design accattivante e distintivo, è l'omaggio di Dordoni all'omonimo giardino di Firenze. Olimpino è il tavolo dal fascino magnetico che fa della ricercatezza e del lusso i suoi tratti principali. Il Tavolo Sengu unisce le influenze giapponesi al gusto più pop, per un elemento di arredo contemporaneo.

B&B Italia e le Icone di Design

Conosciuto per il suo approccio avanguardistico e sofisticato, B&B Italia ha saputo conquistare un pubblico internazionale grazie all’elevata qualità dei suoi prodotti e alla continua ricerca estetica.

Divani B&B Italia : I divani di B&B Italia sono tra i più celebri nel settore del design. Il disinvolto Tufty-Time, il giocoso Tortello, il visionario Moon System: ogni divano esprime un tratto identitario ben definito. La vera stella del loro catalogo è tuttavia il Camaleonda : un divano in costante evoluzione che ha conquistato anche i set di Hollywood.

Letti B&B Italia: Le alte prestazioni di comfort alla seduta sono un obiettivo centrale nella realizzazione degli elementi d'arredo B&B Italia. Tra i letti maggiormente amati si ricordano il Letto Noonu, il Bamboletto e il letto Alys.

Poltrona Frau: i Classici Imperdibili

Poltrona Frau è famosa per i suoi arredi in pelle di altissima qualità e per l’estrema attenzione ai dettagli, che riflettono l’artigianalità e il know-how accumulato in oltre un secolo di attività.

Poltrone di Poltrona Frau : Le poltrone Frau sono un mondo a parte nell’industria del design: a partire dalla rinomata Archibald nelle sue numerose varianti, passando per la carismatica Intervista fino ad arrivare alla principesca 1919. Ogni poltrona è un universo a sé.

Divani Poltrona Frau: Il divano Arcadia per gli spazi più tradizionali, il Bretagne per gli uffici dall’impronta classica, il divano GranTorino per le richieste di linearità. Il ricco catalogo di Poltrona Frau soddisfa i bisogni più vari.

Poliform: il Design su Misura per la tua Casa

Poliform è riconosciuta per la sua capacità di creare dal 1942 dei sistemi d’arredo che si adattano perfettamente alle esigenze di ogni spazio e cliente.

Armadi Poliform : La cabina armadio Ubik è una rivoluzione del modo di organizzare il guardaroba. Senzafine è invece la soluzione ingegnosa e fine con cui mantenere ordine e luminosità negli spazi interni.

Cucine Poliform: Lo spazio della cucina è progettato con attenzione e cura nelle alternative proposte dal brand Poliform: si pensi all'avanzata My Planet, all'essenziale Twelve o alla preziosa Phoenix.

Edra: Quando l’Arte incontra il Design

Edra è uno dei marchi più lussuosi e fuori dagli schemi, che produce sedie, tavoli, letti, e altri mobili dallo stile sofisticato e creativo.

Outdoor Edra : I mobili da esterno di Edra sono vere e proprie opere sperimentali : la collezione A’mare, la linea Veronica, i divani outdoor On The Rocks, Sherazade o Standard.

Divani Edra : I divani di Edra non hanno bisogno di presentazioni: Boa, Cipria, Flap, Grande Soffice, Tatlin sono sedute inconfondibili in cui l’ arte pura si mescola all’arredamento.

Poltrone Edra: La poltrona Rose Chair, la Getsuen, la Vermelha, la Corallo possono trasformare gli interni di una casa in un'esposizione museale.

L’arredamento di design italiano è rinomato in tutto il mondo: Cassina, B&B Italia, Poltrona Frau, Poliform ed Edra rappresentano l’eccellenza in questo settore, ciascuno con la propria filosofia e stile distintivo. Per conoscere meglio i prodotti esclusivi di questi brand visita Tomassini.com e richiedi un progetto personalizzato al team di interior designer.