Frontale nella galleria del San Gottardo, tre feriti gravi. Strada chiusa per due ore

Sono tre le persone ferite a causa di un incidente avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì 17 maggio all’interno della Galleria del San Gottardo.

Secondo la ricostruzione della Polizia Cantonale, un 35enne ucraino residente in Germania viaggiava in direzione sud, con a bordo una 33enne cittadina ucraina anch’essa residente in Germania, ha dapprima invaso la corsia opposta per poi urtare frontalmente un’autovettura che giungeva in direzione opposta. Sulla seconda auto coinvolta era alla guida un 53enne cittadino italiano domiciliato in Italia.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, i pompieri del Centro d’intervento del San Gottardo, i soccorritori della Tre Valli Soccorso e della Rega che, dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato i tre feriti all’ospedale. Stando a una prima valutazione medica il 35enne e la 33enne hanno riportato gravi ferite. Serie ferite per il 53enne. Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici la galleria è rimasta chiusa per circa 2 ore.