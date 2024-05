Pronti per la quarta edizione della ‘Run4Fun’: sport, divertimento e solidarietà a Lozza

E’ tutto pronto per la quarta edizione della “Run4Fun”, evento promosso dall’Associazione Genitori della scuola primaria “Pascoli” di Lozza in occasione della festa di fine anno scolastico, con il patrocinio del Comune di Lozza e con la collaborazione delle Associazioni presenti sul territorio (Protezione Civile, Gruppo Alpini e C.R.A.L. Minigolf) e la parrocchia Sant’Antonino di Lozza, luogo dove sarà prevista la festa serale con uno stand gastronomico e tanta bella musica.

La corsa non competitiva è prevista per sabato 1 giugno alle ore 16.00: le vie di Lozza si accenderanno di colore e musica e i partecipanti potranno percorrere un anello di 1,5 km che potrà essere ripetuto per ben 3 volte; ogni partecipante riceverà un sacco gara per affrontare al meglio questa corsa divertente.

È ancora possibile iscriversi attraverso l’indirizzo email asspascolilozza@gmail.com ed effettuando il versamento della quota di partecipazione anche con sistema paypal o bonifico bancario; l’Associazione ricorda la possibilità di iscriversi anche il giorno stesso della gara.

Dopo la corsa, a partire dalle ore 18.00, sarà allestito un aperitivo e lo stand gastronomico con l’estrazione della tradizionale lotteria di fine anno scolastico.

L’Associazione genitori di Lozza ringrazia gli sponsor che, come sempre, sostengono l’evento: “Per noi è importante ricevere dagli esercizi commerciali della zona attenzione e supporto all’organizzazione di questo evento per il bene dei nostri bambini”.