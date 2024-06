A Castiglione Olona un divertente viaggio di-vino con Giovanni Ardemagni

L’attore Giovanni Ardemagni porta in scena un nuovo spettacolo, che debutterà sabato 15 giugno a Castiglione Olona, in occasione dell’evento “Tra arte e degustazione”.

«Si intitola “Il viaggio divino” ed è un reading teatrale nato proprio per questo evento – spiega Ardemagni – Un divertente viaggio alla scoperta dei vini italiani in compagnia di Re Barolo e Regina Barbera che ci porterà in giro per l’Italia, toccando tutte le regioni e citando i vini più noti, quelli che più si prestano a giochi di parole e calembour, tra cultura, tradizioni e un po’ di risate».

Oltre 130 i vini citati, accompagnati da qualche canzone, un po’ di storia e tante storie raccontate con la consueta maestria da Ardemagni. Due gli appuntamenti: lo spettacolo andrà in scena sabato 15 giugno alle 19 e alle 20 nell’ex sala consiliare nel centro storico di Castiglione Olona. Lo spettacolo, organizzato in collaborazione con la pro loco e il Comune di Castiglione Olona, è ad ingresso gratuito.

«L’idea è quella di giocare con i nomi dei vini e dei vitigni, perché ce ne sono di davvero particolari, qualcuno anche con un doppio senso – conclude l’attore – Sono partito da questa idea e lo spettacolo è cresciuto giorno dopo giorno, man mano che io stesso scoprivo l’incredibile varietà del mondo viti-vinicolo del nostro Paese. Ho testato lo spettacolo l’anno scorso in Piemonte, alla festa del vino di Valli Unite, in occasione della vendemmia, e ci siamo divertiti molto».

Qui la locandina