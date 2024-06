A Corgeno una giornata tra arte e benessere per sostenere l’istruzione delle bambine indiane

All’evento organizzato dall’associazione Cibo per la Vita parteciperà anche l’artista Mario da Corgeno, che per l’occasione aprirà il suo atelier ai visitatori

Domenica 16 giugno l’associazione Cibo per la Vita organizza a Corgeno in via Broli 3 (Vergiate) un evento benefico per raccogliere fondi a favore della ngo indiana Fflv (Food for Life Vrindavan), che si occupa di promuovere l’istruzione tra le bambine del Vrindavana. Per l’occasione, l’artista e scultore Mario da Corgeno aprirà le porte della sua casa, e dei luoghi a lui più cari, mostrando a tutti il suo atelier, spazio magico ricco di scorci incantevoli e opere d’arte immerse nella natura.

Il programma della giornata è ricco di attività interessanti e divertenti per tutti. Nel corso della mattinata sono previsti laboratori educativi e creativi dedicati ai ragazzi. Iniziando alle 9.20 con un laboratorio didattico sull’affascinante mondo delle api, condotto dall’apicoltore Ape Andrea. A seguire, il laboratorio teatrale “Cribbio e miele”, per ragazzi dai 6 ai 12 anni, gestito da Sara Pennacchio dell’associazione EstroVersi. Subito dopo appuntamento col laboratorio creativo a cura del musico-terapeuta e musicista Antonio Testa “Giocare con i suoni ed il loro linguaggio”. A concludere la mattinata, una pratica yoga per bimbi e ragazzi, guidata da Roberta Beggio, dell’associazione Energheia. Presenti anche banchetti informativi sulle attivita’ dei progetti in India, gustosi dolcetti, articoli vari.

Durante tutto il giorno, sarà possibile ricevere trattamenti olistici, proposti da operatori professionisti, nelle aree benessere. Saranno disponibili: una postazione ayurveda, con Simona Rizzo, Carol Bonora, Denise Baschirotto WellOne; trattamenti reiki con Paola Cattin di L’Ametista; massaggi rilassanti e massaggi sonori con le campane tibetane, con Elisa Crivellenti e Valter d’Aloia, di conTatto Wellness Bodio Lomnago. Tutte le attività sono offerte da volontari a donazione libera e consapevole.

Nel pomeriggio, intrattenimento musicale, con D’Jambe’Ballafon band, e i Sanzamamu, con Antonio Testa e Valentine Mufila. Alle ore 16 la presentazione del progetto umanitario del Fflv, e del team. La giornata si conclude al tramonto con una sessione yoga adulti, tenuta da Sara Vanoni del Centro Chandra yoga Schianno e una sessione di pilates con Mery. A chiudere, un kirtan: canti mantra accompagnati da strumenti musicali indiani, dal gruppo Divine Ensemble.

È consigliato confermare la partecipazione ai laboratori o di prenotare i trattamenti per telefono al numero 3455802776 o via mail all’indirizzo ciboperlavita@fflv.org

L’associazione Cibo per la Vita

Cibo per la Vita si occupa dal 1991 di sostenere le attività della Ngo indiana Fflv (Food for Life Vrindavan), a favore dell’istruzione, del nutrimento e dell’assistenza medica di base delle bambine disagiate di Vrindavana.

«Un bambino – spiegano le volontarie – senza istruzione è come un uccello senza ali. È impensabile che ancora oggi ci siano realtà dove sia difficile accedere anche solo agli studi di base, soprattutto per le femmine. Le bambine, che noi sosteniamo grazie a un programma di adozioni a distanza, provengono da famiglie con gravi problematiche e vengono ammesse nelle nostre Scuole Sandipani Muni, dopo un’attenta selezione. In queste scuole, possono tranquillamente frequentare e completare i loro studi e, quasi sempre, proseguire con l’Università».