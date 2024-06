A Palazzo Cicogna di Busto la mostra “Fiber4Planet” e tanti incontri

Dopo il partecipato vernissage di sabato scorso a Busto Arsizio a Palazzo Marliani Cicogna, la mostra di Elena Rizzardi “Fiber4Planet” prosegue fino al 14 luglio con orari estivi e eventi di approfondimento.

L’esposizione al Museo è articolata in due sezioni che propongono opere e grandi installazioni sospese: un affascinante viaggio nel futuro del pianeta, dal Great Green Wall sostenuto dall’ONU e presente nell’agenda 2030 (una linea di riforestazione che attraversa l’Africa creando condizioni per lo sviluppo dei villaggi in una delle zone più aride del pianeta), alla Green City, la Città che privilegia la Natura al centro del progresso anche tecnologico.

La mostra resterà aperta con orario estivo serale dalle 18 alle 22 (sabato dalle 17.30, lunedi escluso); inoltre al mattino del venerdì dalle 9 alle 13 è presente la curatrice Carla Tocchetti.

Il primo evento di approfondimento avrà luogo sabato 22 giugno alle ore 18.00: ispirati dal tema della Biennale di Venezia “Foreigners Everywhere” saranno presenti la serba Aleksandra Damnjanovic, scrittrice e autrice di progetti e concorsi internazionali per le scuole, i luganesi di origine persiana Nasser e Yugo Pejman promotori di eventi letterari internazionali, Jane Bowie, una sensibilità artistica per il teatro a tutto tondo maturata nel clima di Edimburgo, Scozia, e Amilca Ismael, conferenziera e scrittrice di origine mozambicana.

Ciascun ospite racconterà puntando sulla propria creatività, in particolare quella legata alla parola – dalla letteratura, alla poesia, alla conferenza, al teatro – sia germogliata una modalità per esprimersi e rinsaldare legami positivi in un territorio diverso da quello di origine.

Moderati dalla poetessa e scrittrice legnanese Rosa Gallace, ambasciatrice internazionale per l’arte e la poesia, gli ospiti della tavola rotonda bustocca, dal titolo “Foreigners Hereand Everywhere”, racconteranno come il proprio progetto culturale sia stato il seme che ha aperto nuove possibilità di condivisione e dialogo. L’evento si terrà piano di Palazzo Marliani Cicogna, nella storica sala Don Rossi al secondo piano della sede museale con ingresso libero.

Venerdì 5 luglio ore 20.00 si terrà il secondo approfondimento: “La magia della scena. Franca Squarciapino, una vita per l’arte”, una presentazione del lavoro di Franca Squarciapino, in conversazione con Paolo Aquilini. Sarà l’occasione per conoscere il lavoro della bravissima costumista teatrale di origine romana, i cui costumi sono come opere di fiber art, premiate addirittura con un Premio Oscar più altri prestigiosi premi internazionali tra cui Nafta, Baff e Nastri d’Argento.