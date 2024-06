Due weekend di musica e buon cibo con il “Casorate Rock Fest”

Da sabato 29 giugno la quinta edizione della festa promossa dall’Associazione Genitori, per stare insieme e a sostegno dei progetti

Arrivano i due weekend del “Casorate Rock Sound”, doppio fine settimana insieme all’area feste di Casorate Sempione.

È la quinta edizione della bella iniziativa organizzata da Agencas, l’associazione genitori del paese. Formula collaudata: molta musica soprattutto rock (quattro serate), buon cibo tra costine e gnocco fritto, ovviamente anche un bel po’ di birra.

E infine anche il versante solidale della festa, fondamentale: «L’associazione genitori, ormai realtà consolidata nel tessuto sociale casoratese, con il ricavato della Festa si prefigge di portare avanti i progetti con finalità sociali sul territorio casoratese; a favore innanzitutto dei più piccoli, per passare dagli adolescenti (Programma Dialogo nel buio) ed arrivare alla fascia adulti col Programma Defibrillatore».

Il programma del Casorate Rock Sound

29/6 – KILL YOUR IDOLS (European Gn’R Tribute) + THE IDES OF MARCH (Iron Maiden Tribute)

30/6 – MARCO&SABRINA MUSIC SHOW (Serata Karaoke+DJ set)

29/6 e 30/6 serate con gli Alpini di Somma e le loro super COSTINE!! ——————————————————————

5/7 – EFFETTO VASCO (Real Vasco Tribute) +***SERATA GNOCCO FRITTO*** (prenotazione obbligatoria)

6/7 – JOLLY BLU (883&Max Pezzali Tribute) ——————————————————————

Per prenotazione tavoli: 3714577273(whatsapp)

IN CASO DI MALTEMPO GLI SPETTACOLI SARANNO SOTTO LA TENSOSTRUTTURA.

Per informazioni ed iscrizioni visitare il nostro sito www.agencas.it, oppure scrivere alla mail: info@agencas.it o telefonare al numero: 3714577273”