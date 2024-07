A Laveno Mombello tutto pronto per la quarta edizione di “Slow Lake”

È tutto pronto per la quarta edizione dal 5 al 7 luglio della manifestazione “SLOW LAKE”, Festival di sport, cultura e tradizione, che nel corso degli anni ha promosso la possibilità di riscoprire il territorio, le consuetudini e la storia di Laveno Mombello e dell’area circostante attraverso incontri divulgativi, visite guidate, attività e percorsi sportivo- naturalistici, con la collaborazione attiva della cittadinanza e delle associazioni locali.

Caratteristica della manifestazione “SLOW LAKE” è la varietà di ambiti e di contenuti, che vede la collaborazione di una pluralità di soggetti del Terzo Settore, che arricchiscono l’azione locale con uno sguardo sul mondo, come nel caso del CAST-ONG, che propone una mostra fotografica e una cena solidale, realizzata presso la Cambusa delle Officine dell’Acqua, per far conoscere il progetto ECOS e sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità ambientale e della cooperazione internazionale.

Il tema dell’acqua è il grande protagonista e lo ritroviamo declinato in attività suggestive quali le letture sul filo dell’acqua, presso la Biblioteca comunale, e il gioco pesca sostenibile sempre presso Officine dell’acqua, che propongono il modo più autentico per vivere il nostro lago, con le uscite in barca con le storiche “inglesine” e con il battello storico che con la sua propulsione elettrica guarda anche al futuro e alla sostenibilità. Finale in musica con la performance in Villa Fumagalli del Collettivo De Cristoforis, che propone la performance “Chiare fresche et dolci acque” dedicata alla poetica musicale ispirata al tema dell’acqua, dei fiumi, dei laghi e dei mari.

«È con molto entusiasmo che ci prestiamo ad avviare questa quarta edizione di Slow Lake, un festival che di anno in anno vuole celebrare le peculiarità e le esclusività del nostro territorio in chiave sportiva e culturale, valorizzando gli aspetti che legano questo binomio alla tradizione», commenta Barbara Sonzogni, Assessore a Turismo, Sport e Terzo Settore.

«Un ruolo fondamentale per la realizzazione di questo evento è la collaborazione tra l’Amministrazione, che ha ideato e fortemente voluto questo Festival, e le Associazioni del territorio, che con le proprie attività esprimono una ricchezza valoriale e contenutistica da valorizzare e tutelare».

Il calendario della rassegna prevede 3 giornate, da venerdì 5 a domenica 7 luglio, tutte da scoprire sui social del Comune di Laveno Mombello e dei partner CAST-ONG, Officine dell’Acqua e Biblioteca A. Pozzi