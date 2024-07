A Lugano apre la stagione estiva del LAC, con due concerti gratuiti tra tango e jazz

A Lugano torna per la settima edizione Lac en plein air, rassegna estiva molto amata da chi a luglio si trova in città. I Solisti dell’Orchestra della Svizzera Italiana proporranno in esclusiva due affascinanti concerti ispirati al mondo del tango e del jazz giovedì 4 e venerdì 5 luglio, alle 21 al LAC nello spazio dell’Agorà, insieme agli artisti Antonella Ruggiero (il 4 luglio) e Paola Fernandez dell’Erba e Hernàn Fassa (il 5 luglio). In programma musiche di Astor Piazzolla, George Gershwin e molti altri successi.

Tra gli appuntamenti da non perdere quello di mercoledì 7 agosto: alle 15.30,al Palexpo di Locarno si potrà ascoltare l’OSI diretta da Philippe Béran per l’emozionante concerto di pre-apertura del Locarno Film Festival.