A Villa Inzoli una grande serata sotto le stelle con il Gat Tradate

Venerdì 12 luglio appuntamento a partire dalle 21,30 nel parco della villa: molti telescopi saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico sotto la guida esperta degli astrofili locali per osservare la luna, le costellazioni e le stelle cadenti

Con la consueta collaborazione degli Amici dell’Astronomia di Cassano Magnago il Gat-Gruppo Astronomico Tradatese propone una grande serata sotto le stelle a Tradate.

L’appuntamento, adatto a grandi e piccoli, è per venerdì 12 luglio a partire dalle 21,30 (e fino alle 23,30 circa).

L’evento si svolgerà nel parco di Villa Inzoli (entrata all’intersezione tra Via Zara e Via Mameli) messo a disposizione dal Comune di Tradate. Molti telescopi saranno messi gratuitamente a disposizione del pubblico sotto la guida esperta degli astrofili locali. Grande protagonista celeste sarà la Luna, esattamente al primo quarto, quindi nelle condizioni migliori di visibilità, grazie al contrasto molto forte delle ombre dei crateri situati nella zona di contatto tra chiaro e scuro (il terminatore). La Luna sorgerà appena dopo mezzogiorno e sarà perfettamente visibile fino a mezzanotte.

L’altra grande attrattiva celeste è il triangolo estivo, formato dalle stelle Vega, Altair e Deneb, delle costellazioni della Lira, dell’Aquila e del Cigno. «Per tutta la stagione questo inconfondibile gruppo di astri si troverà ben alto sopra le nostre teste a sovrastare il cielo – spiegano gli esperti del Gat – Vega è, insieme ad Arturo del Bootes, la stella più brillante del cielo estivo: sarà affascinante, per il pubblico imparare a conoscere questa spettacolare regione di cielo, grazie all’utilizzo di classici puntatori verdi laser. Per quanto riguarda le costellazioni il GAT metterà a disposizione anche una serie di opuscoli relativi alle quattro stagioni, di recente rielaborati in stile moderno.

Luglio rappresenta anche una buona occasione di osservazione delle meteore. Le regioni di cielo più attive sono quelle del Sagittario, Aquila, Capricorno e Aquario. In particolare, sorprese potrebbero arrivare dalle Capricornidi, il cui picco è previsto proprio il 12 luglio, con spettacolari meteore lente e brillanti.

Se la sera del 12 luglio il tempo dovesse essere sfavorevole, la manifestazione verrà rimandata con le stesse modalità alla sera successiva, sabato 13 luglio.