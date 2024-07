Burattini in piazza Cairoli, ad Azzate torna la festa di sant’Anna

Venerdì 26 luglio 2024 alle ore 21.00 la Pro Loco Azzate, assieme alle famiglie della piazza, ripropone la tradizionale festa di Sant’Anna offrendo lo spettacolo per bambini in piazza Ernesto Cairoli, nel centro storico di Azzate.

Quest’anno ci sarà la Compagnia Arca di Noe aps e porterà in scena “Giovannino Perdigiorno”. Con il patrocinio gratuito del Comune di Azzate, la presenza dei Carabinieri in congedo e la collaborazione della dimora storica Locanda dei Mai Intees.

Come ogni anno la tradizionale festa di Sant’ Anna si svolge nell’onomastico della nobildonna Anna Cottalorda che circa un secolo fa concedeva l’apertura del piccolo oratorio privato dell’Immacolata Concezione, a lato della Villa Ca’ Mera. Dal 2023 la piccola chiesina di Sant’Anna non è più accessibile, per un cambio di proprietà. Nel contempo il piccolo oratorio è stato sottoposto ad un restauro conservativo sia nell’ambiente interno sia esterno con l’obiettivo di mantenere intatto e risaltarne la sua secolare storicità.

Pro Loco Azzate, custode del ‘bene immateriale’ della festa di Sant’Anna porta avanti la memoria dello spettacolo per i bambini in piazza. Nella sera del 26 luglio la piazza si preparerà ad accogliere lo spettacolo della Compagnia Arca di Noe

La pièce è tratta dai “viaggi di​ Giovannino Perdigiorno”, un libro per ragazzi di Gianni Rodari, pubblicato nel 1973.​ Giovannino Perdigiorno è un viaggiatore curioso che ha voglia di raccontare le sue avventure in paesi straordinari. Lo spettacolo è adatto a grandi e bambini, accompagnato da musica dal vivo e videoproiezioni. Tra storie, filastrocche, musiche e tanto altro si scoprirà come i personaggi inventati da Rodari siano ancora attuali.

Ore 21.00 – Piazza Ernesto Cairoli, Azzate

spettacolo accompagnato da musica dal vivo e videoproiezioni, adatto per bambini dai 3 anni

Parcheggi in: via C. Battisti, Via R. Colli e piazza A. Ghiringhelli

Ingresso libero e gratuito