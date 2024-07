Inarzo in festa: un weekend di musica, cibo e divertimento

Il Comune di Inarzo celebra l’estate con “Inarzo in Festa!”. Organizzata dalla Proloco di Inarzo e patrocinato dal Comune, questo weekend di festeggiamenti promette di offrire divertimento, musica e gustosi piatti. L’appuntamento è al campo di basket in via Vanetti.



Venerdì 26 Luglio

La festa inizia venerdì 26 luglio alle ore 19:00 con una serata dedicata alle specialità gastronomiche. Saranno serviti panzerotti, salamelle e patatine, accompagnati dalla musica di DJ DB Music. Un’occasione perfetta per iniziare il weekend in compagnia, gustando buon cibo e ballando.

Sabato 27 Luglio

Sabato 27 luglio, sempre dalle ore 19:00, proseguono le celebrazioni con un altro stand gastronomico. Questa volta la colonna sonora della serata sarà affidata a DJ Alvis.

Domenica 28 Luglio

Domenica 28 luglio si conclude il weekend di festa con due appuntamenti. A partire dalle ore 12:00, sarà possibile pranzare presso lo stand gastronomico, che offrirà anche l’opzione di asporto per chi preferisce gustare i piatti comodamente a casa propria. La festa riprende poi alle ore 19:00 con un altro stand gastronomico e la musica di DJ DB Music, chiudendo in bellezza il fine settimana di festa.