“La traversata dei Castelli”, a Maccagno fa tappa l’Italian Open Water Tour

Domenica 4 agosto l’evento di nuoto in acque libere organizzata dai Glaciali. Ottava edizione con le classiche 3 gare in programma nell’incantevole perla del Lago Maggiore

Mancano quattro giorni alla sesta tappa del Challenge 2024 che si terrà a Maccagno: ottava edizione con le classiche 3 gare in programma nell’incantevole perla del Lago Maggiore.

PRESENTI IL CAMPIONE DEL MONDO SIMONE RUFFINI e FRANCESCO GHETTINI

Dopo la sua partecipazione a varie tappe del Circuito negli anni scorsi, un grande ritorno a Maccagno: l’indimenticabile campione del mondo di Kazan 2015 Simone Ruffini, vera e propria icona del nuoto in acque libere. «E’ una vera gara di nuoto in acque libere, come tutte quelle in programma di Italian Open Water Tour: Maccagno è impegnativa per le sue correnti ma al contempo spettacolare!» queste le sue parole.

Nelle stesse ore si registra l’iscrizione di un’altra icona del nuoto in acque libere: il genovese Francesco Ghettini, vincitore di alcune tra le più spettacolari gare di Coppa del Mondo FINA tra cui la mitica Capri Napoli del 2018. Nel parterre di atleti di alto livello si segnalano le iscrizioni di vari vincitori di Challenge e tappe del Circuito come la trentina Sara Petrolli, la veneta Francesca De Nardi, il varesino Fabio Soave, i trentini Davis Panieri e Andrea Zenatti e la genovese Sara Monari.

SABATO 3 AGOSTO PRESENTAZIONE TROFEI E PREMI SPECIALI

Continuano le grandi collaborazioni nel Challenge 2024: saranno due opere d’arte, pensate e realizzate appositamente, a suggellare le premiazioni de La Traversata dei Castelli di IOWT Maccagno 2024. L’artista Marco Saporiti, pittore e scultore, ha realizzato due opere d’arte uniche dedicate alla tappa di Italian Open Water Tour. Le opere, in perfetto stile pop art, riflettono le recenti creazioni della sua produzione artistica e saranno consegnate ai vincitori della prestigiosa “Traversata dei Castelli”.

La presentazione delle opere si terrà sabato 3 agosto presso il Lido di Maccagno alle ore 18.00.

Sarà presente anche il Maestro Pasticcere Giuseppe Piffaretti, Patron della Coppa del mondo di panettone, che presenterà i panettoni indiscussi protagonisti delle premiazioni dell’intero Challenge 2024.

PROGRAMMA

E’ l’unica tappa che apre con la SUPER SMILE SWIM DI 2500 mt per avere le condizioni migliori di corrente che in questo tratto di lago sono particolarmente impegnative: partenza ore 10.00 dal Lido di Maccagno. A seguire la tanto agognata HARD SWIM di 6000 mt Traversata dei Castelli con partenza alle 12.00 dal lido di Maccagno in direzione castelli di Cannero: il percorso da sogno prevede il giro tra i castelli e ritorno. A chiudere la giornata la RELAY SWIM (staffetta mezzo miglio marino x 3), partenza 15.30, con uscita all’australiana per il cambio chip, distintiva del Challenge e sicuramente la più spettacolare da seguire per il pubblico al seguito.

In palio i trofei assoluti (con la classica e distintiva classifica “no muta”), quelli di squadra (i primi 5 tempi sulla SUPER SMILE SWIM), le categorie OVER40/ OVER50 e quelli dedicati ai gruppi (il gruppo che ha portato più atleti all’arrivo tra le tre gare).

PATROCINI E PARTNERSHIP SOCIETA’ NAZIONALE DI SALVAMENTO, USACLI e AVIS Imprescindibile per l’organizzazione il supporto dell’Amministrazione Comunale di Maccagno con la quale si registra per l’ottavo anno di fila una sinergia operativa, da guardare come modello, con Pro Loco e Protezione Civile.

Sempre presente anche Varese Sport Commission e la Camera di Commercio di Varese.