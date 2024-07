Torna la Notte degli Artisti di Vedano Olona, tema i Pirati dei Caraibi

L’appuntamento è per sabato 20 luglio, a partire dalle 19: nel centro chiuso al traffico postazioni con Dj e band di musica live, giocolieri, mangiafuoco e negozi aperti fino alla fine della festa con tanti punti ristoro curati dagli stessi commercianti e dalle associazioni del paese

Anche quest’anno Pro loco, Comune e commercianti di Vedano Olona sono al lavoro per preparare una notte magica, da trascorrere tra musica, spettacoli e street food.

L’edizione 2024 della “Notte degli Artisti” – in programma sabato 20 luglio a partire dalle 19 – avrà come tema “I Pirati dei Caraibi”.

«Per una sera tutto il centro paese diventerà come la mitica Tortuga, ’inespugnabile covo di pirati, filibustieri e bucanieri. – spiegano gli organizzatori, che stanno dando fondo a tutta la creatività che l’evento richiede – Come nelle migliori tradizioni piratesche, ci sarà tanto divertimento, buon cibo e musica in tantissime location, da piazza San Maurizio alla piazzetta della Pace, attraversando tutto il centro storico».

Ci saranno postazioni con Dj ma anche band di musica live, negozi aperti fino alla fine della festa e tanti punti ristoro curati dagli stessi commercianti e dalle associazioni del paese.

Inoltre durante la serata ci saranno diversi spettacoli e intrattenimento per i più piccoli: dai laboratori di bolle di sapone nella nuova piazza San Maurizio (alle 21) agli spettacoli di mangiafuoco e giocolieri che si alterneranno in piazzetta della Pace e piazza San Maurizio.

Il centro sarà chiuso al traffico.