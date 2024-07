Un concerto “In blu” aspettando l’alba a Sesto Calende

Il Gruppo Caronte celebra i suoi 37 anni di attività con un evento speciale sabato 20 luglio all’alba, alle 5, al Parco Europa di Sesto Calende: “In BLU“.

Con la luce che comincia a rischiarare il cielo, gli spettatori potranno godere di una vista mozzafiato sul Monte Rosa riflesso nelle acque del Lago Maggiore, circondati dalla bellezza di un prato fiorito e animato dalla fauna locale che si risveglia, ascoltando un viaggio musicale attraverso cento anni di musica, interpretato da talentuosi musicisti che eseguiranno brani di grandi artisti come Gershwin, Modugno, Zucchero, Presley, Elton John e altri, e utilizzando strumenti acustici con arrangiamenti originali per violino, violoncello, arpa e pianoforte/voce. L’ingresso all’evento è gratuito.

COS’È IL GRUPPO CARONTE

Da trentasette anni, il Gruppo Caronte si dedica a creare esperienze fuori dall’ordinario, proponendo eventi innovativi in luoghi incantevoli, con l’obiettivo di costruire ricordi indimenticabili per i partecipanti. “Girovagando in Musica”, un progetto che combina itinerari turistici e musicali, è realizzato grazie al contributo della Provincia Autonoma di Trento, dell’Ufficio Turistico della Valle d’Aosta, e dell’Hotel Catullo di Sirmione, oltre al supporto degli enti e delle amministrazioni comunali delle località partecipanti.

Per ulteriori informazioni, Facebook (gruppocaronte) o sito www.gruppocaronte.info. Per domande o richieste, mail: gruppocaronte@libero.it o telefono al +39 348 2257382.