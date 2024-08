A Orago appuntamento sotto canestro con il torneo di Basket 5vs5

All’oratorio di via de Gasperi si terrà la prima edizione del tanto atteso torneo “Buzzer Beater” 5 vs 5

Segnatevi le date sul calendario: il 13, 14 e 15 settembre 2024, Orago diventerà il centro del mondo per tutti gli appassionati di basket.

All’oratorio di via de Gasperi si terrà la prima edizione del tanto atteso torneo “Buzzer Beater” 5 vs 5. Questo evento promette di regalare emozioni forti, adrenalina e tanto divertimento, con un programma ricco di attività e intrattenimento per tutti.

Questo torneo, che prende il nome dal mitico tiro allo scadere, rappresenta un’occasione imperdibile per chi ama lo sport e vuole mettersi alla prova in un’atmosfera di sana competizione. Con squadre formate da cinque giocatori ciascuna, ci aspettiamo partite avvincenti e piene di colpi di scena. Ma non è solo una questione di basket. Durante tutte le serate del torneo, sarà attivo uno stand gastronomico, pronto a soddisfare anche i palati più esigenti.

E non finisce qui: l’intrattenimento extra non mancherà, garantendo divertimento per tutti, sia grandi che piccoli.

Scendi in Campo, Lascia il Segno

Questo è il messaggio che il torneo vuole lanciare a tutti i partecipanti. Che tu sia un giocatore esperto o un semplice appassionato, il campo è aperto a tutti. È il momento di mettere alla prova le tue abilità, di sfidare te stesso e di lasciare un segno nella storia di questo evento.

Informazioni e Iscrizioni

Le iscrizioni sono già aperte, e c’è grande fermento per scoprire chi saranno i protagonisti di questa prima edizione. Per maggiori informazioni su come iscriversi, sul programma completo del torneo e sul regolamento, basta inquadrare il codice QR presente sulla locandina ufficiale dell’evento. Non perdere questa occasione unica: unisciti a noi per tre giorni di sport, cibo e divertimento. Il conto alla rovescia è iniziato: sei pronto a lasciare il tuo segno?