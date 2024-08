Da Bach a Piazzolla, l’Adrian sax quartet in concerto al Chiostro di Voltorre

Il Chiostro di Voltorre a Gavirate si prepara ad accogliere il concerto dell’Adrian Sax Quartet, in programma mercoledì 7 agosto alle ore 21. Questo evento fa parte della 30ma edizione del Festival LagoMaggioreMusica, organizzato dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia, che anima le sponde del Lago Maggiore e le zone circostanti fino al 24 agosto.

L’Adrian Sax Quartet è composto da quattro talentuosi musicisti: Daniele Bolletta (sax soprano), Ambra Zotti (sax contralto), Stefano Luciani (sax tenore) e Diego Vergari (sax baritono). Il programma della serata promette un viaggio musicale coinvolgente attraverso le opere di compositori di fama mondiale come Johann Sebastian Bach, Franco Boario, Ennio Morricone, Michael Nyman, Astor Piazzolla e Javier Girotto.

I componenti del quartetto hanno studiato sotto la guida di maestri di alto calibro come Federico Mondelci, Stefano Venturi, Marco Fratini, Gabriele Giampaoletti e Fabio Sammarco. Hanno perfezionato le loro abilità con rinomati docenti internazionali tra cui Arno Bornkamp, Claude Delangle, Otis Murphy e molti altri. Questa rigorosa preparazione gli ha permesso di collaborare con artisti di fama internazionale come Gabriele Mirabassi, Gianni Iorio e Francesco Libetta, e di esibirsi in festival prestigiosi come il Locomotive Jazz Festival, il Maskfest in Repubblica Ceca, e il World Saxophone Congress a Zagabria e Las Palmas de Gran Canaria.

I membri del quartetto vantano anche partecipazioni in formazioni orchestrali di rilievo come l’Orchestra Giovanile Italiana di Saxofoni e la Banda Giovanile Sinfonica Nazionale. Hanno avuto l’onore di eseguire concerti solistici con formazioni prestigiose quali l’Orchestra Filarmonica Marchigiana e la Maderna Wind Symphony Orchestra.

l talento del quartetto è stato riconosciuto a livello internazionale con premi in concorsi come il “Vienna Classical Music Competition” e primi premi ai concorsi “A. Trottelli” di Milano, “G. Alberghini” di Bologna e “Città di Massa”.