Il pioniere del rock Graziano Romani in concerto a Ternate

Il cantautore elettrico Graziano Romani, emiliano doc di Casalgrande (Re), è il pioniere, in Italia, del rock americano.

Con i mitici Rocking Chairs, la sua prima band da lui fondata all’inizio degli anni ’80, ha appassionato i fan di Bruce

Springsteen e John Mellencamp, o di band come i Del Fuegos. Il gruppo pubblicò quattro album fondamentali ed esaltanti, gli ultimi due registrati tra New York e Nashville, vantando collaborazioni importanti con Willie Nile ed Elliot Murphy. Rock viscerale, diretto, energico, ispirato dai grandi songwriter d’oltreoceano, fortemente caratterizzato dalla voce di Romani, dal timbro profondo, black, a ragione definita la più bella voce rock italiana. Terminata l’esperienza con le “sedie dondolanti”, nel 1991 inizia la sua lunga carriera solista giunta, lo scorso anno, al 24° titolo con Still Rocking, album dall’impatto potente e incisivo che fotografa un artista in piena forma, fedele alla sua storia e a tutto quello che ha rappresentato per il rock italiano. Romani, ancora una volta, onora i Chairs e quell’idea, se vogliamo romantica, di concepire il rock, che ha avuto pochi eguali in Italia.

Tra gli episodi più belli della sua discografia ricordiamo l’esordio del ’93, prodotto da Claudio Dentes, storico produttore degli Elio e le Storie Tese, che partecipano alla stesura del disco co-prodotto da Massivo Riva (uno dei chitarristi di Vasco Rossi). Nel corso degli anni Romani compone i suoi album sia in inglese che in italiano: particolarmente notevoli di nota Storie dalla via Emilia (2001), Painting Over Rust (2004), Tre colori (2007), lo splendido album di cover di lusso Between Trains (2008). Da non dimenticare i concept album dedicati agli eroi dei fumetti Zagor, Tex, Mister No e Diabolik e i due Soul Crusader (2001 e 2017), in cui Romani interpreta con personalità una serie di brani di Bruce Springsteen, testimonianza di una delle sue maggiori influenze artistiche. Restano da citare il sincero tributo ad Augusto Daolio, la voce dei Nomadi, un album di duetti, A ruota libera (2018), cui partecipano, tra gli altri, Ritmo Tribale, Gang, Cheap Wine, Michele Gazich e Carolyn Mas, e il doppio Vivo/Live del 2015 che non potrebbe raccontare meglio la sua storia. Inoltre manifesta la sua fede calcistica scrivendo l’inno “C’e’ solo L’INTER “ per la gioia di tutti i tifosi nerazzurri.

Lo Still Rocking Tour approda al Feel Rouge Cafè di Ternate (Va) domenica 8 settembre alle 17:30 nella formula Acoustic Trio: oltre a Romani, saranno presenti sul palco Max Marmiroli e Franco Borghi, rispettivamente sax e tastiere, compagni del rocker emiliano che sin dall’inizio hanno condiviso con lui la magnifica avventura dei Rocking Chairs. Un appuntamento a ingresso libero da non perdere per lasciarsi coinvolgere dallo stile unico di Graziano Romani, espressione di un grande talento da collocare alla voce “grande rock italiano”. Cuore, corpo e anima daranno vita alla materia dei sogni di gioventù rivista alla luce della saggezza guadagnata dal tempo vissuto. Il concerto presenterà nuove composizioni, classici dei Chairs e un pugno di cover di Tom Petty, Bruce Springsteen, Bob Dylan, Van Morrison e Tom Waits, il tutto alla luce dell’intensità rock & soul di musica che muove testa e gambe e fa battere forte il cuore!

Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 339 2428216. Dopo il concerto, apericena insieme all’artista e ai musicisti. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno del locale.