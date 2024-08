Interpretando suoni e luoghi a Cadegliano Viconago

Tradizionale appuntamento di agosto della rassegna “Interpretando suoni e luoghi” sul territorio della Comunità Montana del Piambello promotrice con Comunità Montana Valli del Verbano. Domenica 25 agosto alle ore 21 ad ospitare il concerto sarà il piccolo borgo di Viconago, comune di Cadegliano, nella Chiesa di S. Antonio, monumento arcaico tra i più interessanti del Varesotto.

Di epoca romanica, risalente al secolo X -XI, la chiesetta è una delle meraviglie da scoprire e ancora da valorizzare, annoverata tra i monumenti tutelati dalla Sovrintendenza dei Beni culturali, e gode di un bellissimo panorama sul lago Ceresio. L’originale struttura architettonica mette in risalto le modifiche apportate nei secoli nelle sue tre fasi costruttive: pre romanica, romanica e rinascimentale.

Il monumento è interamente decorato da vari cicli di affreschi. Ad esibirsi il duo di musicisti pugliesi composto da Flavio Maddonni al violino e Antonino Maddonni alla chitarra, con un programma vario e accattivante tra cui la Sonata Concertata in La maggiore di Paganini, brani di Domenico Modugno e il celeberrimo Oblivion di Astor Piazzolla. Flavio Maddonni, diplomato in violino e viola presso il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, svolge un’intensa attività cameristica e solistica in diverse formazioni in Italia e all’estero, Da solista ha suonato in importanti teatri e festival, è stato violino di spalla delle orchestre da camera “Musica Nova”, di Benevento e del Sannio e “Harmonia” dell’Ateneo barese, ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile Italiana, delle orchestre “Cantelli” e Sinfonica “G. Verdi” di Milano.

Come prima viola dell’Orchestra del Teatro Petruzzelli è stato in tour in Cina, Francia, Spagna, Turchia e Russia per rappresentare l’opera “Cosi fan tutte” di Mozart (regia di Strehler). Come direttore d’orchestra si è esibito in Italia, al Festival Internazionale di Belfort (Francia) e in Inghilterra. Dal 2003 si dedica alla formazione di giovani ensemble cameristici e orchestrali. È titolare della cattedra di Teoria Musicale presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

Antonino Maddonni, chitarrista eclettico, compositore e arrangiatore, si diploma in chitarra classica al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari e approfondisce i suoi studi nelle tecniche compositive del ‘900. Vincitore di numerosi primi premi in concorsi chitarristici e cameristici nazionali ed internazionali nel 1987 fonda il Trio “Mauro Giuliani” (flauto, clarinetto, chitarra) con il quale ha svolto la maggior parte della sua carriera internazionale concertistica e creativa e con il quale ha pubblicato diverse incisioni discografiche su CD. Ha maturato esperienze che spaziano dal repertorio classico a quello contemporaneo, dallo sperimentalismo multimediale all’improvvisazione. Nel campo della multimedialità ha fatto esperienze di Teatro musicale da camera e performance legate alla pittura, all’immagine, alla poesia e ad altri linguaggi, partecipando a festival internazionali. Ha tenuto concerti in tutta Italia e numerose tournée all’estero per importanti istituzioni musicali in Brasile, Argentina, Francia, Spagna, Malta, Grecia, Marocco, Egitto, India, Tunisia, Iraq, Svizzera, Turchia. È autore di musiche per chitarra, musica da camera, computer music e opere di carattere didattico. È’ docente titolare di chitarra presso il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.