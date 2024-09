A Besozzo sfila la storia a motori con il raduno di auto e moto d’epoca

Domenica 29 settembre 2024, il Club Nazionale Fiat 600, con il patrocinio del Comune di Besozzo, organizza un raduno di auto e moto d’epoca a Besozzo, in via Zangrilli-Stazione e via Roma. In caso di maltempo, l’evento sarà rinviato a domenica 6 ottobre.

L’iscrizione, al costo di 10 euro, comprende un aperitivo e un buono per un panino o un piatto di polenta con spezzatino o zola. I punti di ristoro saranno presso il ristorante “La Bisca” e la sede del Club in via Roma. Saranno inoltre presenti bancarelle di prodotti locali e artigianali.

Programma della giornata:

9:00: Accreditamento ed esposizione delle vetture

10:30: Giro in corteo di circa 15/20 km

11:30: Aperitivo presso il Ristorante dei Limoni di Ispra

12:30: Pranzo gastronomico

14:30: Visita alla sede del Club Nazionale Fiat 600

16:00: Premiazioni e conclusione della manifestazione

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il club all’indirizzo email info@clubnazionalefiat600.it o ai numeri 0332 770663 (Adriano) e 347 1400137 (Adriano).