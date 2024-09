A Somma Lombardo un concerto speciale ricordando Leonard Cohen

Venerdì sera, 20 settembre, un nuovo appuntamento con il Festival Storie di Cortile: alla Sala Polivalente di Somma Lombardo va in scena un omaggio a Leonard Cohen, con una band creata apposta per questo spettacolo.

Alla batteria, ma anche alla voce, ci sarà un amico e musicista di Cohen: Rafael Bernardo Gayol. Gayol ha iniziato suonato con Joe Ely, Charlie Sexton e con Robbie Robertson, col quale si è esibito a Sanremo nel 1988 dove conosce gli A-HA che lo portano in tour mondiale. Una sera, prima di un concerto in Norvegia, si presenta in camerino una ragazzina di quattordici anni per mano al suo papà. Quella ragazzina era Lorca Cohen, la figlia di Leonard. Il resto è storia.

Rafael Gayol leggerà una poesia di Leonard Cohen e canterà la sua canzone più celebre, Hallelujah, e ovviamente suonerà la batteria accompagnando il songwriter dell’Indiana Tim Grimm, i cantautori Massimiliano Larocca e Andrea Parodi e il chitarrista della Treves Blues Band, Alex Kid Gariazzo. Completano la band Michele Guaglio al basso, Riccardo Maccabruni al pianoforte, organo e fisarmonica, la polistrumentista e vocalist Federica Ottombrino e il chitarrista di Nashville Sergio Webb, storico collaboratore di David Olney.

Il concerto è a ingresso libero e comincerà alle ore 21, alla sala di via Marconi 6 a Somma Lombardo.

Storie di Cortile fa tappa anche a Montano Lucino

Si aggiunge una data al programma di Storie di Cortile, sabato 21 settembre a Montano Lucino, in provincia di Como. La via San Giorgio in festa, con la sua corte al civico 2, dove si affaccia una bottega di alimentari e il birrificio del Pirata che a partire dalle 18.30 apriranno cucina e spine della birra e prepareranno cocktail a tema con le musica americana del cantautore dell’Indiana Tim Grimm, accompagnato dal chitarrista di Nashville Sergio Webb.

Domenica pomeriggio, 21 settembre, Tim Grimm e Sergio Webb proseguiranno il loro tour al Feel Roufe Cafe di Ternate, nel parco del Buscadero Day (ore 17.30, ingresso libero).

Tim Grimm ha suonato e collaborato col suo grande idolo e amico Ramblin Jack Elliot, ha recitato al fianco di Harrison Ford e ha diviso il palco con il poeta Wendell Berry. Ha pubblicato una dozzina di dischi che hanno raggiunto la cima delle classifiche di musica folk e roots, ricevendo molti premi e riconoscimenti. Il suo genere spazia dal folk al country, mantenendo una forte matrice rurale sia nei testi sia nell’accompagnamento delle canzoni. La sua calda voce da narratore si circonda di strumenti tradizionali e la critica lo ha spesso paragonato a Johnny Cash, Woody Guthrie, John Prine, John Mellencamp e lo Springsteen di Nebraska.