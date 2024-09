Lo spettacolo di Guido Marangoni a Somma Lombardo per riflettere su disabilità e inclusione

Guido Marangoni arriva a Somma Lombardo per uno spettacolo teatrale ispirato ai suoi libri. Una rappresentazione realizzata in collaborazione con Nicola De Agostini, che unisce musica, parole per divertire, ma anche per fare riflettere sul tema della disabilità e dell’inclusione.

L’appuntamento è per sabato 5 ottobre alle 20:45 al teatro auditorium dell’Oratorio san Luigi. L’ingresso è libero.

L’evento è organizzato dall’Assemblea sinodale decanale di Somma Lombardo insieme a Demea Eventi culturali.