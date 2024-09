Milano Comics & Games accende Malpensa Fiere

Grandi ospiti sabato 14 e domenica 15 settembre 2024, nuove aree tematiche e intrattenimento per tre generazioni nell’evento che mette in scena la cultura pop contemporanea

Sabato 14 e Domenica 15 Settembre 2024 ritorna Milano Comics&Games a Malpensa Fiere, la convention pop lombarda di 33.000 metri quadrati tra stand e aree tematiche per nerd, geek, collezionisti, amanti del fumetto, gamer e curiosi.

Le stelle di questa nuova edizione di Milano Comics&Games saranno il cantante di Lupin III Enzo Draghi, l’attore e autore tv Danilo Bertazzi, i doppiatori Davide Garbolino e Rossa Caputo, i content creator Edoardo Brugnoli, 2Smile, La Necroturista, Vivi Everyday e Beccamorta, la cantante cosplayer Giada Robin, la punk band SPORK, due icone 18+ Rocco Siffredi e Malena e grande esponente del fumetto Roberto Baldazzini.

Dopo l’apertura degli stand alle ore 10, sul palco principale la giornata di sabato 14 settembre inizierà alle 11:30 con la presentazione della cartella filatelica di Poste Italiane dedicata a sessant’anni dalla prima apparizione di Altea di Vallenberg, la fidanzata dell’Ispettore Ginko su Diabolik n° 22 “Il Grande Ricatto” (ottobre 1964).

Alle 13:30 prenderà il via il “Talk con Supersix”, in collaborazione con il canale TV Supersix, dedicato agli amanti degli intramontabili cartoni animati, telefilm e sit-com, film horror e di fantascienza.

Alle 14:00, un’ospite speciale che ha fatto la storia del doppiaggio degli anni 2000 e oltre. Si tratta di Davide Garbolino, voce di Bugs Bunny, Ash Ketchum, Nobita, Johnny, Gohan e moltissimi altri. Durante la sua intervista, verrà ripercorsa la sua carriera e i suoi progetti più recenti. Alle 15:00, arriverà l’icona pop Rocco Siffredi, la cui biografia viene narrata dalla recente serie “Supersex” con Alessandro Borghi. Siffredi si racconterà tra aneddoti e temi quali inclusività, rispetto ed educazione sessuale e come questi si intrecciano con la cultura geek 18+.

Alle 16:00, l’interprete di grandiosi successi tra cui “Lupin, l’incorreggibile Lupin”, “Una spada per Lady Oscar”, “Tartarughe ninja alla riscossa” Enzo Draghi, insieme a Gli Amici di Lupin Band, si esibirà in un live che celebra tutti i suoi più grandi successi. Alle 18:00, il doppiaggio è di nuovo protagonista con Rossa Caputo, la doppiatrice di Charlie della serie animata del momento “Hazbin Hotel”.

Per chiudere in bellezza la prima giornata, dalle 19 alle 21, il divertimento si sposta nell’area esterna per DINNER&FUN, un “dopo fiera” con i migliori food truck, il concerto della band punk rock SPORK e il meet&greet con la doppiatrice Rossa Caputo. Dopo le 19, l’entrata in Fiera è gratuita.

Sempre sul palco principale, nella giornata di domenica 15 settembre, si apriranno dalle 11:00 le iscrizioni alla competizione tra cosplayer. Alle 12:00, sarà il turno di CUT, la stand-up comedy sulle censure dei cartoni animati. Alle 13:00, il pianista degli anime Edoardo Brugnoli sfiderà il pubblico con il suo ANIME PIANO QUIZ e, alle 14:00, comincerà la gara cosplay condotta da Sakuya e Giulia Vince.

Alle 16:00, special guest che calcherá il palco sarà il talentuoso autore televisivo Danilo Bertazzi, che ricordano tutti come Tonio Cartonio, nell’ intramontabile programma “La Melevisione”. Questa volta, l’autore, ci presenterà un nuovo format: FONDI DI CAFFÈ.

Alle 17:00, prenderà le redini del palco la scoppiettante cosplayer e cantante pop Giada Robin con il suo album “Gnockstar!” e alle 18:00 toccherà ai 2Smile, due giovani youtuber che producono contenuti per bambini e che ad ottobre debutteranno su SuperSix e Juniors TV con “La casa dei 2Smile”. Infine, alle 18:40 le premiazioni della GARA COSPLAY.

Passiamo al programma dell’area Cinema Metropolis – Agorà lo spazio incontri: in entrambe le giornate, alle 11:00, AIFA Cosplay terrà un talk dedicato alla fotografia.

Sabato 14 settembre alle ore 13:00 presentazione in anteprima assoluta di Itarobots, un volume edito da Dada Editore che inaugura un viaggio tutto italiano, provocatorio e innovativo per esplorare un nuovo capitolo della narrativa robotica italiana mentre alle ore 14:00 il vignettista caricaturale Alessandro Konrad presenterà in esclusiva il secondo volume di Vignette Ribelli. Alle 15:00 Va all’inferno! Echi danteschi nella cultura pop tra Dylan Dog, Go Nagai ed Hazbin hotel un interessante talk con Luca Ciurleo, antropologo culturale, che si occupa di cultura nerd e “antropologia del pop”. Alle 16:00, in collaborazione con DYNIT proiezione di classico del cinema d’animazione asiatico.

Domenica 15 settembre le attività di Cinema Metropolis – Agorà di inizieranno nel pomeriggio alle ore 14 con il talk Va all’inferno! Echi danteschi nella cultura pop tra Dylan Dog, Go Nagai ed Hazbin hotel con Luca Ciurleo mentre alle 15:00 due content creator ed esperte di storia La Necroturista e Vivi Everyday, racconteranno di luoghi connessi ai riti mortuari e stranezze dell’epoca vittoriana.

Alle 16:00, in collaborazione con DYNIT proiezione di classico del cinema d’animazione asiatico.

Novità assoluta di Milano Comics&Games è la sezione VUEMME18, area dedicata al fumetto e alle graphic novel di natura erotica, ad ingresso riservato ai soli maggiorenni, che presenterà le mostre di Roberto Baldazzini e Alessandro “Ganassa” Mazzetti, entrambi presenti in fiera per il firmacopie. In esposizione anche i lavori del duo artistico formato da Vincenzo Cucca e Mariacristina Federico. Qui domenica 15 settembre alle 16:00 arriverà per un meet&greet Filomena Mastromarino, in arte Malena, attrice di film hard e star di Onlyfans. Recentemente è uscito il suo libro autobiografico “Pura. Il sesso come liberazione.”

In fiera ci sarà anche il ring di TCW Total Combat Wrestling Official. Da non perdere gli incontri sia sabato, sia domenica dalle 12:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 17:00.

Di grande rilievo saranno l’Artist Alley e la Self Area, il “cuore indie” di Fiere del Fumetto, dove trovano spazio i piccoli editori e la creatività delle autoproduzioni.

E naturalmente ci sarà spazio per il KPOP, dove KST – Kpop Show Time organizzerà esibizioni, un’area gadget e flash mob.

Imperdibile il padiglione gaming dedicato ai videogiochi del momento con le postazioni più all’avanguardia di Game Over Computer e WLT GAMING, alle associazioni ludiche, ai cabinati retrò di Arcade Story e a molto altro ancora.

Nel corso del weekend si succederanno i meet&greet con le stelle di Milano Comics&Games, accanto a noti cosplayer fra i quali Alerosebunny e Shunsuke, creator, personaggi della pop culture e i firmacopie con un nutrito parterre di autori, disegnatori e illustratori per i cultori di fumetto e graphic novel.

La prevendita online del biglietto per Milano Comics&Games – Settembre 2024 è già attiva.

Programma, info e prevendita fieredelfumetto.it

Milano Comics&Games

Malpensa Fiere, Busto Arsizio (VA)

14-15 Settembre 2024 h.10-19

Ticket online € 12,00

Ticket online 2 giorni € 20,00

Ticket alla cassa € 15,00

Parcheggio gratuito

Navetta gratuita (Stazione Nord-Stazione FS di Busto Arsizio-Malpensa Fiere).

Ingresso gratuito fino a 6 anni

www.fieredelfumetto.it