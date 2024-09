Musica per le vie e street food, il “block party” di Gallarate

Un pomeriggio con gruppi dal vivo, piatti speciali, negozi aperti e strade chiuse: appuntamento tra via San Giovanni Bosco, via Cadolini e via Novara

Un pomeriggio di musica, cibo e divertimento per riscoprire un quartiere di Gallarate nascosto, ma pieno di potenziale!

Sabato 14 settembre, dalle ore 15 alle 23 arriva “la festa che non ti aspetti ma di cui

hai più bisogno”: è il “block party”, la festa di quartiere nelle vie conosciute come Contrada del Broeud.

Un evento per residenti, curiosi e passanti, attratti dalle tante iniziative offerte dai

commercianti locali, pronti a dare nuova vita a un’area che merita di essere

riscoperta. Quel pugno di vie e vicoli che stanno lontano dalle piazze e dalle vie principali del centro, ma che sanno sempre dimostrasi vivaci.

E allora: appuntamento tra via San Giovanni Bosco, via Cadolini e via Novara, tre

strade che, per un giorno saranno completamente chiuse al traffico e si trasformeranno in un coloratissimo palcoscenico di creatività, allegria e connessioni sociali. Un appuntamento con patrocinio del Comune – Assessorato lle Attività Produttive e il sostegno del Distretto Urbano del Commercio.

I locali al centro della festa

Il Block Party, rigorosamente gratuito, unisce l’anima storica del quartiere con

l’energia di nuovi volti. Le attività commerciali della zona – Barley House, Enosteria e Mujo Ramen – offriranno le loro specialità tra birra, vino e ramen.

E non mancherà neppure un gustoso picnic all’Enosteria!

La musica dal vivo e i negozi

Note jazz, pop e rock invaderanno l’aria portando il sorriso a chiunque si fermerà a godersi l’atmosfera. Tra le altre attività, shopping con i negozi locali come Madama Vintage, Blossom fiori, Make a Wish e Babylon Shop, l’arte degli artigiani come Ubiquo e Liuteria M&M.

L’obiettivo è rivitalizzare un quartiere che ha un enorme potenziale partendo dalla voglia dei commercianti locali, in cerca di “aria nuova”, di creare un immagine della Contrada del Broeud innovativa e divertente.

Questa è solo la prima di tante iniziative che vedranno la luce nei prossimi mesi.

E come diceva qualcuno: non è mai troppo tardi per scoprire un angolo nascosto

della propria città.