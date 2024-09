“Potevo fare cose peggiori”, in sala Montanari a Varese lo spettacolo di Marina De Juli

Sabato 5 ottobre, alle 21, la Sala Montanari di Varese ospiterà il secondo appuntamento di “In Fabule” con lo spettacolo Potevo fare cose peggiori. Scritto e interpretato da Marina De Juli, l’evento si sviluppa tra parole, musiche e canzoni, accompagnato da Enrico Salvato alle tastiere, Giusy Consoli al canto, Francesca Morandi al basso e Silvio Centamore alle percussioni.

“E’ un racconto autobiografico, un incontro-scontro di generazioni, la mia e quella di mia madre, un percorso che inizia durante la Seconda Guerra Mondiale e arriva ai miei primi vent’anni attraverso parole, musica, canzoni legate agli anni 70 e 80, caselle che si sono incastrate nella mia vita e che mi hanno portato a salire sul palco. Avrei potuto fare cose peggiori!”

Lo spettacolo è la storia di una bambina, di una ragazza, di una donna tra delusioni e ironia, tra il sentirsi inadeguata e il realizzare un sogno, occasioni e libertà che si scontrano con l’essere “femmina”. Un racconto di come una passione può stravolgere una vita che si pensava destinata ad altro e di come trovare la forza per cambiare. Nello stesso momento questo viaggio personale diventa anche collettivo in un racconto tra generazioni, incontri e scontri tra famiglia e società nel tentativo semplicemente di essere felici e di trovare il proprio posto nel mondo.

Il pubblico più maturo si potrà riconoscere dei piccoli racconti e i giovani potranno trarre un po’ di forza per continuare a sognare.