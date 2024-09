Ultima corsa verso il primo traguardo, il crowdfunding per Materia continua

A poco più di una settimana dal lancio il nostro crowdfunding ha raggiunto la cifra di 10 mila euro. Grazie a 121 sostenitori il progetto ha superato più della metà del contributo finale.

Ora manca un terzo per arrivare al traguardo di 15mila euro, la cifra che siamo prefissati e speriamo di farlo presto grazie al vostro prezioso aiuto.

Come vi abbiamo raccontato in più occasioni, l’obiettivo della nostra raccolta fondi non è solo economica.

La campagna “Anche Io sono Materia, lanciata sulla piattaforma Ginger, è legata al progetto di VareseNews e l’associazione Anche Io: riapriremo la scuola primaria del piccolo borgo di Sant’Alessandro nel comune di Castronno, chiusa per mancanza di iscritti riportandolo a essere un centro vibrante ed accogliente per tutta la comunità.

La raccolta fondi, in particolare, è dedicata alla caffetteria di Materia, così si chiamerà lo spazio, e vuole essere un luogo di incontro, condivisione, idee. Un crocevia di incontri e connessioni.

Partecipando al crowdfunding puoi dare il tuo contributo a questo progetto ed essere parte di un percorso partecipato, dove al centro c’è la comunità.

Qui la pagina del progetto “Anche Io sono Materia”, il tuo contributo è essenziale.