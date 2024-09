Vedano Olona fiorisce e si colora per la festa di San Maurizio e il Palio dei rioni

Fine settimana di eventi a Vedano Olona, dove sabato 21 e domenica 22 settembre si celebra la Festa patronale di San Maurizio con molti appuntamenti, tra i quali la sfida finale del Palio dei Rioni.

Sabato 21 la giornata si apre con i profumi del pane all’antico forno di via Mazzini, dove come da tradizione la Pro loco cuocerà il “pan giòlt” dalle 9 fino alle 17. La mattinata prosegue con la caccia al tesoro che, dalle 10, animerà il paese per assegnare il Palio 2024.

Dalle 15 sarà aperta anche la Pesca di beneficienza dell’Oratorio, mentre dalle 19,30 si potrà cenare nei tre punti gastronomici allestiti dagli esercenti del paese. In serata musica e animazione in piazza San Maurizio.

Domenica 22 settembre la festa inizierà con l’allestimento dei portoni fioriti nel centro storico, una tradizione vedanese che si tramanda da anni e che andrà a completare le decorazioni allestite dai rioni in tutto il paese in occasione del palio. Per tutta la giornata ci saranno bancarelle di artigiani e hobbysti, negozi aperti per tutto il giorno con vetrine a tema anni ’20 e ’30, punti gastronomici in tutto il paese, il forno storico con il “pan giòlt” (dove alle 11,30 verrà offerto un aperitivo a cura della Pro loco), il Pane di Dan Maurizio in vendita in piazza e per i bambini gonfiabili e giochi.

Alle 10,30 durante la messa solenne nella chiesa di San Maurizio si rinnoverà la tradizione dell’accensione del Faro del Martirio.

Nel pomeriggio, con partenza alle 15 dal piazzale del cimitero, la sfilata dei rioni in costume a tema anni ’20 e ’30 accompagnata dalla Fialrmonica Ponchielli. La sfilata si concluderà in piazza San Maurizio con la premiazione del palio. Alle 16 al Parco Spech l’esibizione degli Sbandieratori e musici lariani, il Vintage party a cura della scuola di ballo Emotion e una merenda con polenta e zola offerta come da tradizione dal Centro sociale Spech. Il pomeriggio si chiude con la musica del gruppo Work in progress, alle 18 in piazza san Rocco. Ultimo appuntamento in serata, con la processione solenne per le vie del paese in partenza da piazza San Maurizio alle 20,30.

L’evento è stato coordinato dalla vicesindaco Fabiana Conti, alla sua prima festa patronale da assessore agli Eventi: «Ringrazio infinitamente la Pro loco, la Parrocchia, il Comitato rioni, le associazioni e i commercianti per la collaborazione e gli sforzi messi in campo».

Qui la locandina con il programma completo di domenica 22 settembre