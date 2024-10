Castagnata all’oratorio di Brunello con il Gruppo Alpini

Domenica 13 ottobre 2024, il Gruppo Alpini di Brunello organizza la tradizionale “Castagnata Alpina” presso l’Oratorio di Brunello, in via Verdi 9. L’evento offrirà un’occasione per trascorrere una giornata all’insegna dei sapori autunnali e del divertimento per tutta la famiglia.

Il programma della giornata prevede l’inizio alle 12 con un pranzo autunnale a base di specialità locali come polenta con spezzatino e funghi, polenta e zola, costine e panini con salamino, accompagnati da contorni come le patatine fritte. Non mancheranno le bevande tipiche, tra cui Barbera sfuso, prosecco e birra alla spina.

A partire dalle 14, sarà il momento delle caldarroste, mentre alle 14:30 i più piccoli potranno divertirsi con l’animazione offerta dalla Pro Loco di Brunello.