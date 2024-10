Gli amanti del tango si danno appuntamento alla stazione di Castellanza per una milonga informale

Un evento unico che trasforma un luogo di passaggio in una pista da ballo per la seconda Milonga Informale, tra musica, danza e convivialità

Giovedì 24 ottobre 2024, la stazione di Castellanza si trasformerà in un luogo insolito per un evento davvero unico: la seconda Milonga Informale. Una milonga è un evento sociale dedicato al ballo del tango argentino, in cui ballerini di diversi livelli si incontrano per condividere la passione per questa danza. Le milonghe sono caratterizzate da un’atmosfera conviviale e da momenti di scambio culturale, in cui la musica e il ritmo del tango creano un’esperienza unica per tutti i partecipanti. Un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti del tango, che avranno la possibilità di ballare in un contesto del tutto inusuale e suggestivo.

L’evento avrà luogo presso IN.BAR.CO, uno spazio polifunzionale caffetteria e coworking, alla stazione di Castellanza, in Via Rieti 18 a Busto Arsizio, con ingresso gratuito e una consumazione gradita. La serata partirà alle 20:30 per concludersi a mezzanotte, regalando ai partecipanti ore di ballo in compagnia, circondati dall’atmosfera particolare della stazione ferroviaria.

Per chi desidera iniziare la serata con gusto, è prevista un’apericena al costo di 12 euro, disponibile dalle 19. Per partecipare all’apericena è richiesta la prenotazione, che può essere effettuata inviando un messaggio WhatsApp al numero 3332690328.

La stazione di Castellanza, con la sua architettura moderna e gli spazi ampi, diventerà per una sera una pista da ballo, unendo la magia del tango con l’atmosfera inaspettata di un luogo di transito. Ampio parcheggio all’aperto disponibile per i partecipanti.